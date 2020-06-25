Дружина скандального актора Михайла Єфремова, який став винуватцем смертельної ДТП в Москві, виграла суд за пошкоджений автомобіль

Софія Кругликова домоглася від російських комунальників компенсації в розмірі 120 тисяч рублів (близько 46 тисяч гривень) за збитки, завдані її автомобілю бурульками, що впали з даху будинку.

Інцидент стався ще минулої зими, коли машина Круглікової марки Suzuki Vitara отримала ушкодження в результаті падіння бурульок з даху будинку, під яким вона була припаркована. Дружина актора спочатку зажадала компенсацію від комунальників, однак їй відмовили. Після цього вона звернулася до суду. Тепер Кругликова отримає свої гроші за пошкодження машини.

Нагадаємо, 8 червня Єфремов врізався в фургон доставки їжі на своїй машині, перебуваючи за кермом під впливом алкоголю і наркотиків. В результаті водій вантажівки помер від отриманих травм. Актора відправила під домашній арешт, а суд по його справі досі триває.

Аварію з участю Єфремова прокоментував колега актора Володимир Машков. Він назвав те, що трапилося величезною трагедією.

«Сталася величезна трагедія. Для сім'ї потерпілого, для самого Михайла Олеговича. І як її будуть переживати всі учасники, нам поки невідомо. Але Міша — дуже справжня і чесна людина. Я знаю, що він неймовірно глибоко це переживає», - заявив художній керівник «Табакерки».

Він додав, що алкоголізм – справжній біч акторського середовища. За його словами, з цією хворобою стикаються багато творчіх людей.

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