Зафіксовані не тільки військові вантажі з російської території

РФ продовжує поставляти бойовиків на території Донецької та Луганської областей озброєння, боєприпаси та інші вантажі і техніку

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

В розвідці повідомили, що з 15 червня з'єднання і частини "1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ" доставлено близько 4,5 тис. тонн пального і більше 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення.

Крім того, окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу.

Раніше ми писали, що Росія зосередила бойову техніку і військових на кордоні з Україною. Про це повідомив начальник Головного управління міжнародного співробітництва та верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк. "Біля кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації і при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України", - заявив Голопатюк. Згідно з даними, всього неподалік від українського кордону знаходиться близько 87 тис. чоловік особового складу армії РФ, до 1100 одиниць танків, до 2600 бойових броньованих машин, до 1100 артилерійських систем, до 360 реактивних артилерійських установок, 18 оперативно-тактичних ракетних комплексів.

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