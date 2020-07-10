Пандемія китайського вірусу у світі тільки починається і головний її удар ще попереду

Про це говорять експерти ВООЗ і США.

Так, інфекціоніст та головний експерт робочої групи по боротьбі з китайським вірусом у США доктор Ентоні Фаучі заявив, що світ все ще знаходиться на початковому етапі пандемії. Те, що країни переживали досі, - це тільки великі спалахи.

"Ми бачимо великі спалахи в Бразилії, ПАР і зараз в Азії. Тому ми поки на початку глобальної пандемії, що, дуже ймовірно, посилиться, перш ніж ослабне", - заявив Фаучі.

Він додав, що, якщо країни світу не будуть разом приймати скоординовані заходи для стримування пандемії вірус буде активно поширюватися ще кілька місяців.

Крім того, Фаучі вважає, що спалах у США досі не вдалося взяти під контроль з-за того, що люди не дотримувалися рекомендацій.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус також заявив, що пандемія "все ще прискорюється".

За словами Гебрейесуса, вірус зруйнував системи охорони здоров'я в деяких з найбільш багатих країн світу, в той час як деякі країни, які зробили успішні заходи, мали скромні кошти.

"Але в більшій частині світу вірус не знаходиться під контролем. Стає гірше. В даний час у ВООЗ повідомляється про 11,8+ млн випадків COVID-19. Більш 544 000 життів було втрачено. Пандемія все ще прискорюється. Загальна кількість випадків подвоїлася за останні шість тижнів", – зазначив він.

Нагадаємо, 10 липня в світі встановлено новий антирекорд за кількістю виявлених за добу хворих коронавирусной інфекцією. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам світу.

Так, за добу 9 липня в світі діагностували 222 825 заражень коронавірусом, 5404 пацієнтів померли.

У США за минулу добу діагностували 61 067 випадків коронавіруса, в Бразилії 42 907, в Індії 25 790, ПАР 13 674, Росії 6509 та інші. Нові випадки захворювання виявили у 148 країнах світу.

Що стосується ситуації в Україні, то за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 819 осіб, зафіксовано 18 летальних випадків, 1016 пацієнтів одужали.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 52 043 осіб, з них 24 800 одужали, летальних випадків — 1345.

Нагадаємо, що Зеленський пригрозив українцям на карнтине перевірками, вводяться нові жорсткі заходи.

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