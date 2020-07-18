Стало відомо, коли в країні можуть посилити покарання для певної категорії українців

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Politeka.net.

За його словами, Верховна Рада має намір ухвалити законопроект, що передбачає посилення відповідальності за п'яне водіння.

Геращенко припустив, що голосування може відбутися вже у вересні 2020 року. На такий крок МВС піде після смертельної ДТП під Києвом, у якій загинули чотири людини.

В ефірі політичного шоу він також нагадав, що в Україні за нетверезу їзду зараз тільки штрафують і позбавляють прав.

"Всі ці норми ми врахували в законопроекті №2695, який прийняли у першому читанні 13 липня за наполяганням президента, – додав Геращенко.

За словами Геращенко, цей законопроект був розроблений ще три роки тому, і лише нещодавня трагедія під Києвом простимулювала нардепів затвердити документ.

"Я дуже сподіваюся, що за цей закон проголосують у другому читанні і опозиція, і коаліція. Очікую, що це відбудеться у вересні", – підкреслив заступник глави МВС.

Підсумовуючи, Антон Геращенко заявив, що в нашій країні потрібно посилити покарання за їзду в нетверезому вигляді - аж до арешту.

"Сьогодні у нас є тільки штраф в 10 тисяч гривень та позбавлення прав. Цього мало. Тому ми пропонуємо вводити арешт. А за третій раз водіння людини у п'яному вигляді, необхідно саджати людину на кілька років, як це є в європейських країнах", - резюмував він в ефірі політичного ток-шоу.

Раніше ми попереджали, що українців обклали дикими штрафами.

З 1 липня водіїв, які сіли за кермо під дією алкоголю чекають нові збільшені штрафні санкції.

Тепер порушникові продється розщедритися на суму від 17 до 34 тисяч гривень. Якщо водій повторно сів за кермо під дією алкоголю, то йому випишуть штраф у розмірі 51 тисячі гривень.

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