Будет, как в Европе

С водителей собираются взымать плату за проезд по отдельным дорогам

Это предусмотрено законопроектами № 3544 и 3545, которые уже зарегистрированы в Верховное Раде, передает "Сегодня".

Авторы проектов законов пишут, что грузовики изнашивают дороги до 50 тыс раз больше, чем легковые авто, однако все собственники транспортных средств платят за ремонт дорог одинаково.

Кроме того, введение дополнительной платы за проезд предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС. Согласно ему необходимо ввести в законодательство нормы Директивы 1999/62/ЕС от 17 июня 1999 года "О взыскании платы с грузовых транспортных средств за использование определенных инфраструктур".

Авторы законопроектов приводят пример других стран, где действуют подобные правила. Так, в Чехии, Польше, Словакии, Латвии и Турции – выплаты колеблются от 2,2 грн до 11 грн за км проезда и зависит от веса транспорта, класса дороги, времени проезда и других критериев.

Если законопроекты примут, то платить придется за все грузовики тяжелее 12 тонн. При этом их должны оснастить специальными устройствами, потому что собирать оплату будут через спутниковые технологии. Для этого на дорогах установят оборудование, которое будет считывать информацию со спецустройств грузовиков.

За нарушение норм перевозчику грозит штраф – 8500 грн, отдельный штраф - 3220 грн, за повторное нарушение – 6460 грн.

По подсчетам инициаторов такого нововведения, если средний тариф будет 1-3 грн/км, то дополнительные поступления в бюджет на ремонт дорог составят 9 млрд грн.

Также в законопроекте пропишут максимальный размер оплаты, градацию тарифов, перечень дорог, за проезд по которым придется заплатить.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

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