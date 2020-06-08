Президента Владимира Зеленского просят пересмотреть установленные ограничения скорости

Соответствующая петиция появилась на сайте президента.

Автор обращения предлагает, чтобы после вступления в силу 1 июня системы фотофиксации нарушений ПДД установить основные ограничения скорости в вечернее и ночное время (с 22 до 8) на уровне 60 км/ч (по примеру Польши).

На дорогах с двумя и более рядами движения (с учетом выделенных полос общественного транспорта, но без учета полос, предназначенных для парковки), а также на дорогах общенационального и областного значения в пределах населенных пунктов предлагается установить ограничения скорости движения 60 км/ч в крайней правой полосе, и 80 км/ч в крайней левой полосе, а для однополосных дорог - 70 км/ч (соответственно, 90 км/ч, 70 км/ч. и 80 км/ч с 22 до 8:00).

На таких дорогах с разделенными полосами движения автор петиции предлагает установить ограничения скорости движения 60 км/ч в крайней правой полосе, и 100 км/ч в крайней левой полосе, а для однополосных дорог - 70 км/ч (соответственно, 110 км/ч, 70 км/час. и 80 км/ч с 22 до 8:00).

По мнению автора обращения, такое ограничение скорости позволит увеличить пропускную способность магистралей (что особенно важно для Киева), при этом не приведет к увеличению аварийности и смертности от ДТП.

Автор петиции отмечает, что подобные правила уже негласно работают на дорогах Украины. Сознательные и адекватные водители за время отсутствия контроля скорости выработали "обыденные" ограничения, с учетом фактической опасности и возможности контроля ситуации на дороге.

Также сообщается, что после возобновления контроля скорости никаких позитивных изменений в ситуации с аварийностью на дорогах не отмечается.

«Искусственное уменьшение скорости движения вследствие введения контроля не приведет к снижению смертности, а аварийность, скорее, увеличится за счет неравномерной езды, отвлечения водителей от дорожной ситуации для самоконтроля скорости движения и увеличения плотности транспортного потока», - говорится в петиции.

Отметим, пока петицию поддержали 487 человек из 25 тысяч необходимых для того, чтобы обращение попало на рассмотрение к президенту. Чтобы собрать такое количество подписей осталось 88 дней.

Петицию зарегистрировали на сайте президента 4 июня.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

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