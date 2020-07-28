Активіст і волонтер Роман Доник розкритикував фінансування державою майбутнього фільму Олега Сенцова

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в Україні є більш важливі речі, куди треба вкладати гроші.

"Мільйон доларів. В цьому році. З бюджету. На зйомки цього фільму. Ми правда можемо це собі дозволити? Це найактуальніша тема? Це правда так важливо для країни воюючою 7 років з російською агресією? Це для цього ми беремо кредити у МВФ?", - дивується волонтер.

Варто відзначити, що сам Сенцов також повідомив про це. Він зазначив, що "ні в кого з експертів не виникло сумнівів на рахунок підтримки цього довгоочікуваного проекту, єдине що треба було знайти правильне юридичне рішення", адже фільм з 2012 року не виключали з плану держпідтримки кінематографії.

Режисер і колишній політв'язень Кремля написав у Facebook: "Я дуже радий, що зможу, нарешті, почати знімати кіно, а також вдячний членам Ради, міністру культури і нашому Держкіно за спільну підтримку "Носорога". Кіно буде, зйомки цієї осені!".

Нагадаємо, навесні 2014 року він був затриманий в Криму за підозрою в тероризмі. Сенцов не визнав себе винним в інкримінованих йому злочинах, заявив про що застосовувалися до нього тортури і назвав справу політичним і сфабрикованими.

7 вересня 2019 року Сенцов був звільнений в рамках обміну утримуваними особами між Росією і Україною.

Нагадаємо, Сенцову «дали в морду», нова біда в родині режисера

А ще Politeka писала, що Сенцов вразив українців екстреним заявою

Також Politeka повідомляла, що Путін пішов на поступки з питання Сенцова



