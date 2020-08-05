Житель Кропивницького змінив свою позицію щодо "громадянської війни" на Донбасі після спілкування з ветеранами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на CBN.
Так, ветерани війни на Донбасі провели бесіду з директором спортивних споруд стадіону "Зірка" в Кропивницькому Анатолієм Гольбергом.
Учасники бойових дій на сході України змусили чоловіка вибачитися за висловлювання про те, що ЗСУ нібито воюють проти українців та розпалили "громадянську війну".
Спілкування Героїв з жителем Кропивницького проходило за абсолютно спокійних обставин. На зустріч прийшли ветерани, чинні військовослужбовці, а також волонтери. Про війну на Донбасі з Анатолієм Гольбергом говорили протягом однієї години.
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По завершенню бесіди чоловік вибачився перед ветеранами та всіма, кого образили його слова щодо "громадянської війни". Намагаючись виправдатись, він також заявив, що ніколи не цікавився новинами і дуже шкодує про сказане ним.
Воїн Національної гвардії України та учасник ООС Андрій Куліш (Харитін Старський) прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці в соцмережі.
За його словами, Україні потрібні такі мобільні групи АТОвців, щоб пояснювати кожному "ватному м*даку, втомленому від війни на своєму дивані". Втім, за словами учасника ООС, такі люди потрібні були ще п'ять років тому".
Слід зазначити, що скандал довкола Анатолія Гольберга з Кропивницького спалахнув ще 29 липня. Тоді журналісти проводили серед жителів міста опитування з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. Коли Гольберга попросили побажати щось українським бійцям, той видав неочікувану відповідь.
"Бійцям - яким? Що вони там роблять? З ким вони там воюють? Там немає російських військ. Вони воюють зі своїми, українцями. Мені нема чого їм побажати", - заявив він.
Нагадаємо, скандал спалахнув з переселенцями і ветераном АТО в Одесі: "Виселяють з гуртожитку", кадри.
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