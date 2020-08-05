Житель Кропивницького змінив свою позицію щодо "громадянської війни" на Донбасі після спілкування з ветеранами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на CBN.

Так, ветерани війни на Донбасі провели бесіду з директором спортивних споруд стадіону "Зірка" в Кропивницькому Анатолієм Гольбергом.

Учасники бойових дій на сході України змусили чоловіка вибачитися за висловлювання про те, що ЗСУ нібито воюють проти українців та розпалили "громадянську війну".

Спілкування Героїв з жителем Кропивницького проходило за абсолютно спокійних обставин. На зустріч прийшли ветерани, чинні військовослужбовці, а також волонтери. Про війну на Донбасі з Анатолієм Гольбергом говорили протягом однієї години.

По завершенню бесіди чоловік вибачився перед ветеранами та всіма, кого образили його слова щодо "громадянської війни". Намагаючись виправдатись, він також заявив, що ніколи не цікавився новинами і дуже шкодує про сказане ним.

Воїн Національної гвардії України та учасник ООС Андрій Куліш (Харитін Старський) прокоментував цю ситуацію на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, Україні потрібні такі мобільні групи АТОвців, щоб пояснювати кожному "ватному м*даку, втомленому від війни на своєму дивані". Втім, за словами учасника ООС, такі люди потрібні були ще п'ять років тому".

Слід зазначити, що скандал довкола Анатолія Гольберга з Кропивницького спалахнув ще 29 липня. Тоді журналісти проводили серед жителів міста опитування з нагоди Дня Сил спеціальних операцій ЗСУ. Коли Гольберга попросили побажати щось українським бійцям, той видав неочікувану відповідь.

"Бійцям - яким? Що вони там роблять? З ким вони там воюють? Там немає російських військ. Вони воюють зі своїми, українцями. Мені нема чого їм побажати", - заявив він.

Нагадаємо, скандал спалахнув з переселенцями і ветераном АТО в Одесі: "Виселяють з гуртожитку", кадри.

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