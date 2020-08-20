Иоанну Немеш борется с онкологией уже шесть лет

В Украине объявлен сбор помощи онкобольному священнику

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу "помощь Иоанну Немешу" в соцсети.

Так, украинский священнослужитель с раком нуждается в срочной финансовой помощи, чтобы получить шанс на выздоровление.

Батюшка Иоанн Немешин - настоятель храма великомученика Димитрия Солунского, который находится в Одесской области. Священник с 2014 года борется с раком. Он пережил уже целых восемь операций, 28 химий, а также 28 курсов лучевой терапии. За время болезни батюшка очень похудел - на целых 55 кг. Раньше он весил 90 кг, а сейчас - 35, имея 183 см роста.

Последние восемь месяцев священник находится дома. В это время у него появились две опухоли на шее, которые нужно срочно убрать, также есть метастазы в легких.

Для дальнейшего лечения батюшке необходимо провести иммунную химиотерапию препаратом "Китруда", а он очень дорогой. Одна ампула стоит 47 тыс. грн, а для курса надо восемь ампул, то есть около 376 тыс. грн.

"Просим Вас не оставаться равнодушными и по возможности оказать протоиерею Иоанну посильную материальную помощь. Батюшка передает слова благодарности всем, кто помогает и беспокоится о нем. Господи, воздай сторицей каждому молящемуся и помогающему отцу Иоанну! Будьте сохранены Богом!", - говорится в сообщении.

Напомним, "шесть лет ежедневных страданий": оборвалась жизнь мужественного воина, боровшегося до последнего.

Ранее Politeka писала, что экс-супруга Виктора Павлика рассказала, как пережила потерю сына: "Я плакала, стонала, но...".

Также Politeka писала, что под Днепром пытаются спасти мать двоих детей: неравнодушных просят о помощи.