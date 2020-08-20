У реанімаційному відділенні Кременецької лікарні 19 серпня перестало битися серце українського військового, добровольця Руслана Карпця

Про це повідомив лікар Першого добровольчого мобільного госпіталю імені Миколи Пирогова Віктор Панфілов на своїй сторінці в Facebook.

Під час ворожого обстрілу з великокаліберної зброї (з Градів) у вересні 2014 року в Дебальцевому бійцеві відірвало руку і поранило ногу.

Під час лікування наслідків поранення Руслан Карпець переніс 54 операції під загальним наркозом.

Лікарі шість років боролися за його життя і здоров'я.

Сьогодні, 20 серпня, відбудуться похорони Руслана Карпця в селі духів, де похований його батько.

Українці висловлюють співчуття родині загиблого воїна.

"Світла пам'ять! Герої не вмирають, співчуття родині", "як страшно... яких мук зазнав хлопець! Нехай Господь упокоїть його в райських садах!", "6 років щоденних страждань... Царство Небесне, Воїн!!!! Там, в Раю, набагато легше, нічого вже не буде боліти... Світла пам'ять! Співчуття родині! Царство Небесне", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, 15 вересня 2014 року під час обстрілів градом у Дебальцевому Руслан Карпець отримав сильні поранення. Йому відірвало руку, була травмована ліва нога і роздроблена стегнова кістка. Хлопця врятував бронежилет, який на передову йому передав священик.

Нагадавши, на Донбасі обірвалося життя захисника України:"виконував бойове завдання".

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