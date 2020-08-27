Сьогодні на трасі Київ – Харків під Люботином представниками "Національного корпусу" і "Азова" було скоєно збройний напад на автобус, в якому їхали 22 людини організації " Патріоти - за життя»

Автобус був заблокований, і по автобусу був відкритий вогонь з автоматичної зброї. Вогнепальні поранення отримало дві людини, які перебувають у важкому стані. Після обстрілу з автоматичної зброї по членам організації "Патріоти – за життя" велася стрілянина з травматичної зброї, в результаті якої були поранені ще дві людини. В ході нападу був викрадений один з членів організації.

Партія "Опозиційна платформа - За життя" дала оцінку цьому теракту: "Це злочин "Нацкорпусу" і "Азова" є наслідком безкарності націонал-радикалів, що діють при прямому заступництві і підбурюванні влади, в тому числі Президента Зеленського, який відкрито заявляє про свою підтримку їх позиції».

"Опозиційна платформа - За життя» покладає повну відповідальність за викрадення, кров, поранення і можливу загибель законослухняних українських громадян на Президента Зеленського, якого куди більше хвилює пожежа в будинку Шабуніна, ніж розстріли українців на трасі або напади на журналістів», - вважають в партії.

"Вимагаємо негайного відкриття кримінального провадження за статтею "тероризм", розслідування та притягнення до відповідальності терористів, які перетворюють Україну на поле військових дій. Вимагаємо зробити все для звільнення викраденого та забезпечення безпеки українських громадян. Від усіх постраждалих від злочинних дій кримінальних об'єднань - "Національного Корпусу" та "Азова" вимагаємо заборони діяльності цих організацій як терористичних на території України", - йдеться у завлінні.

"Опозиційна платформа - За життя" заявляє, що це не перший напад на представників нашої партії. Але такі напади лише переконують нас у тому, що наша позиція щодо захисту законності миру в Україні-єдино правильна, і ми не відступимо і не опинимося від наших цінностей" - підкреслюють в партії.