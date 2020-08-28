Маленькій українці, яка страждає від онкології, потрібна термінова фінансова допомога



Про це повідомляє інтернет-портал "LMN".

У малятка почало затікати личко, після цього батьки повели її до лікаря. У підсумку медики поставили дівчинці страшний діагноз-саркома Юінга, пухлина мозку в скроневій області.

За словами мами дівчинки, волонтери вже домовилися про її лікування в Іспанії.

"Вікторію оперували, пройшли три блоки хіміотерапії. Волонтери домовилися про лікування в клініці Мадрида. Потрібно пройти опромінення, протонну терапію. Переслали на рахунок клініки 45 тисяч євро. Потрібно ще 102 781 Євро", - розповіла її мама.

Фінансова ситуація в сім'ї дівчинки не дозволяє зібрати потрібну суму-мама працює медсестрою в дитячому відділенні лікарні, ТАТО їздить на заробітки.

Щоб врятувати свою дитину, вони звернулися за допомогою до небайдужих:

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Небайдужих до горя родини Скорик українців про допомогу. Реквізит:

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