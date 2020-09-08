Лікар з Івано-Франківська розповіла, що відбувається в місцевих лікарнях через пандемію китайського вірусу

Лікар-реаніматолог Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Іванна Дідик розповіла в пості на своїй сторінці в мережі Facebook, що в лікарні немає місць в реанімаційному відділенні і не залишилося вільних апаратів ШВЛ.

Вона звернулася до людей, які ігнорують елементарні правила в умовах карантину і легковажно ставляться до коронавірусу.

"Отже, передаю налюдяніший і співчутливіший привіт всім скептикам, прихильникам теорії всесвітньої змови і просто невіруючим у вірус. Всім, хто носить маски на підборідді, під носом, в кишені або взагалі не носить. Всім, хто збирається на гучне весілля на двісті чоловік (а як таке дійство пропустити) або інше масове збіговисько. Всім, хто не розуміє, що таке соціальна дистанція і антисептик для рук. Так от. Місць у реанімаційному відділенні немає. Всі апарати ШВЛ зайняті. Думайте, панове. Якщо не про інших, то хоча б про себе"–- написала Дідик.



Варто відзначити, що лікар пізніше видалила свій пост. Зараз він недоступний за посиланням.

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За його словами, Україна починає входити в пік захворюваності, який прийдеться на осінь 2020 року. Найсумніша статистика по захворюваності чекає українців через кілька тижнів.

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Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.

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