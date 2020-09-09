Учителя и ученики затравили школьника из-за китайского вируса

Скандал произошел в Полтаве. Мальчика затравили сверстники и учителя в школе только из-за того, что они заподозрили у него вирус.

Об этом рассказала мать мальчика Оличка Коваленко на странице сообщества "Батьки SOS" в сети Facebook.

Женщина рассказала, что ее сын учится в 8-м классе одной из гимназий города. Ребенок имеет аллергию на антисептики и маски.

"В школе заставляют носить маски и пользоваться антисептиком, поэтому у ребенка появляется сыпь, он теряет сознание и задыхается, так как у него аллергия на это. Он едва это терпит. В результате в четверг не дошел из школы домой, упал на дороге. В пятницу я решила его оставить дома. В понедельник пришел в школу и опять ему стало плохо, его отправили в медпункт, закрыли, измерили температуру и сказали, что у него начинается болезнь на китайский вирус", — рассказывает мама мальчика.

Она говорит, что сообщила медсестре, что у ребенка аллергия, и объяснила ей что она не врач, чтобы ставить диагноз.

"Пришел завуч, настроил детей против сына, сказал, чтобы все от него отошли, потому что он в зоне риска. Мой ребенок вообще испугался. Потом сказал ему дословно:" Иди отсюда ". Как так? Что за буллинг? Ребенок домой пришел в истерике. Дома перемерили температуру. Все в норме — 36,2; 36.4. Сказал, чувствует себя хорошо. Он пошел в школу, измерили температуру, сказали все хорошо, но в школу не пустили", — рассказывает мама.

Женщина возмущена тем, что ее сына не пустили в учебное заведение, а администрация школы не реагирует. Они просто устроили ребенку настоящий террор.

"Как так может директор школы ограничить права ребенка в получении знаний Ребенок пришел домой снова со слезами, говорит, я боюсь, что со мной никто не будет разговаривать. Психика сына на грани", — пожаловалась мама мальчика.

Напомним, киевские школы начали закрывать на карантин из-за вируса.

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