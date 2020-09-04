У мережі показали, чим годують українських школярів на сніданок
Українка Катерина Гришекіна на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що в школах у Києві дітям на сніданок нібито дають ланч-бокси з досить малою різноманітністю продуктів. А ті, що є, не дуже корисні для дитячого організму, більше того, деякі продукти несвіжі.
Свої слова вона підкріпила фотодоказами.
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На фото видно, що на сніданок з ланч-боксу входить: два шматочки сиру, маленька булочка, одне яблуко і одна слива, шматочок несвіжого банана і пакетик соку.
"Пам'ятаєте Зеленську, яка їздила по школах, з метою реформи і поліпшення харчування? Так от, для мене дно в цій країні пробито остаточно. Так виглядає шкільний ланч-бокс, сніданок... це просто дикий треш. Нагодуйте цим 450 осіб, що сидять в Раді! Нехай їдять це на сніданок, обід і вечерю", - емоційно написала киянка.
Українці в мережі також висловили своє невдоволення раціоном дітей, дивуючись: "За що таке дітям?". Щоправда знайшлися батьки, які були здивовані таким сніданком, бо запевняють, що в їхніх школах гідне харчування.
"Моя дитина каже крижаний чай. Блін полова чай...Чому?", "Це обіди для дітей? Або відходи ресторану для тих, кому дуууже потрібно?", "Запитала у молодшої, чим їх сьогодні годували. Відповіла, що рис з м'ясом і помідор. Думаю, що не поганий варіант", " Який кошмар".
Нагадаємо, що школярам оголосили про додаткові канікули, заява голови МОЗ.
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