У мережі показали, чим годують українських школярів на сніданок

Українка Катерина Гришекіна на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила, що в школах у Києві дітям на сніданок нібито дають ланч-бокси з досить малою різноманітністю продуктів. А ті, що є, не дуже корисні для дитячого організму, більше того, деякі продукти несвіжі.

Свої слова вона підкріпила фотодоказами.

На фото видно, що на сніданок з ланч-боксу входить: два шматочки сиру, маленька булочка, одне яблуко і одна слива, шматочок несвіжого банана і пакетик соку.

"Пам'ятаєте Зеленську, яка їздила по школах, з метою реформи і поліпшення харчування? Так от, для мене дно в цій країні пробито остаточно. Так виглядає шкільний ланч-бокс, сніданок... це просто дикий треш. Нагодуйте цим 450 осіб, що сидять в Раді! Нехай їдять це на сніданок, обід і вечерю", - емоційно написала киянка.

Українці в мережі також висловили своє невдоволення раціоном дітей, дивуючись: "За що таке дітям?". Щоправда знайшлися батьки, які були здивовані таким сніданком, бо запевняють, що в їхніх школах гідне харчування.

"Моя дитина каже крижаний чай. Блін полова чай...Чому?", "Це обіди для дітей? Або відходи ресторану для тих, кому дуууже потрібно?", "Запитала у молодшої, чим їх сьогодні годували. Відповіла, що рис з м'ясом і помідор. Думаю, що не поганий варіант", " Який кошмар".