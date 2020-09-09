Українська письменниця Лариса Ніцой звернулася до українців через побиття колишнього політв'язня Кремля Балуха

Володимир Балух, який був звільнений у вересні 2019 року в рамках великого обміну полоненими, був жорстоко побитий в ніч на 8 вересня. Зараз він у важкому стані перебуває в реанімації.

Українська письменниця Лариса Ніцой бурхливо відреагувала на побиття колишнього політв'язня Кремля в мережі Facebook. При цьому вона згадала, як її сім'я довго чекала його звільнення з російської в'язниці і звернулася до українців з емоційною промовою.

"Його запроторила за грати московитська влада за те, що в Криму він не визнав окупації. Вивісив у себе на будинку український прапор. Звичайно, він сів як терорист. Ми рахували дні його ув'язнення і мріяли про звільнення.",- написала Ніцой.

Письменниця додала, що Володимир Балух зараз перебуває у важкому стані. Ніцой закликала українців не бути безхарактерними і м'якотілими, щоб у підсумку не "розплачувалися кращі сини".

"Скажи, мій народе, чому ти такий безхарактерний? Чому такий м'якотілий? Чому такий інфантильний? Чому всі можуть господарювати в твоєму домі, на твоїй землі, а тобі начебто і нічого... Чому з тобою, мій народе, можна робити все, що заманеться?.. Чому ти такий толерантний до ворогів і різних покидьків, народе? Чому ти нарешті не відкриєш свого рота і не гаркнеш на всю шваль? Чому не замахнешся кулаком і не шльопнеш по столу: "У моєму будинку - мої правила"", - зазначила вона.

Крім того, вона додала, що в світі так склалося, що багато хто розуміє лише силу, тому потрібно ставати сильними і не давати себе в образу.

"Чому, мій народе, Ти не стаєш сильним? У цьому світі, мій народе, поважають тільки сильних. Поважають лише тих, хто вміє гаркати, і перти буром. А про таких слабких, як ти, мій народе, всі витирають ноги. А ще через те, що ти слабкий - розплачуються кращі твої сини. Володимир Балух. Стан дуже важкий. Помоліться за нього. Щоб одужав", - написала вона.

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