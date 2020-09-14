Епідемія, безумовно, змінила життя українців: на сьомому місяці карантину головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко заговорив про новий "виклик"

Мова про появу в Україні булінгу щодо тих, хто заразився або кого тільки підозрюють у зараженні. Ляшко висловився про проблему в програмі "Мага" на телеканалі "112".

Чиновник дав цьому явищу назву "коронабулінг".

"Це цькування людини через те, що вона інфікована або хвора коронавірусом, - розшифрував санлікар. - У Києві такого немає, але з'являються такі випадки. Якщо виявили коронавірус у дитини, то ми весь клас відправляємо на самоізоляцію і починається: чому це сталося, що справило до цього. Тут потрібно пояснювати, що це може статися з кожним, і ми, в першу, чергу, захищаємося від поширення в певному закритому суспільстві".

Нагадаємо, нещодавно мережу сколихнула історія матері восьмикласника з Полтави. Хлопчика, не розібравшись в ситуації, зацькували в школі через звичайну алергію. За словами жінки, в школі змушують носити маски і користуватися антисептиком, а від цього у її дитини з'являється висип і сильна задишка.

"Прийшов завуч, налаштував дітей проти сина, сказав, щоб всі від нього відійшли, тому що він в зоні ризику. Моя дитина взагалі злякалася. Потім сказав йому дослівно: "Іди звідси". Як так? Що за булінг? Дитина додому прийшла в істериці. Вдома переміряли температуру. Все в нормі - 36,2; 36.4", - обурилася мати підлітка тому, що її сина не пускають на заняття і, більш того, налаштовують проти нього інших дітей.

Подію активно обговорюють в мережі.

Нагадавши, головного санлікаря Ляшка вивели на відвертість про жорсткий карантин навесні: "чи соромно мені?..."

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