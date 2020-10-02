Кожні 16 секунд у світі помирає одна людина від ускладнень, викликаних коронавірусом

Як передає Politeka, про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Українського радіо".

Також заступник міністра охорони здоров'я прокоментував, чи будуть в Україні посилювати відповідальність для громадян за недотримання карантинних заходів. Зокрема, за його словами, уряд пропонує підвищити штрафи за порушення карантину.

"Така відповідальність передбачена вже зараз. Але уряд України ініціював перед Верховною Радою збільшення суми штрафів за порушення санітарних норм. На жаль, депутати поки не проголосували за це збільшення", - розповів Ляшко.

Він наголоси, що дотримуватись правил карантину важливо не тільки заради власного здоров'я, але й для того, щоб вберегти людей літнього віку.

"Я хотів би, щоб ми розуміли: контроль контролем, але свідоме ставлення до дотримання протиепідемічних норм - це турбота не тільки про своє здоров'я, але і зокрема про літніх людей", - сказав він.

Ляшко також озвучив невтішну статистику рівня смертності в світі від коронавірусу.

"У світі по одній людині кожні 16 секунд помирає від коронавірусної хвороби. Хвороба небезпечна, тому дотримання санітарних норм повинно бути аксіомою до тих пір, поки не з'являться імунобіологічні препарати", - зазначив лікар.

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