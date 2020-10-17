Перша леді України Олена Зеленська відвідала палац османських султанів

Там, вона провела зустріч з першою леді Туреччини Еміне Ердоган, яка запросила Олену Зеленську на екскурцію по палацу Долмабахче, який з 1984 року є музеєм.

Як повідомляє Politeka.net, їх спільне фото було опубліковано на офіційній сторінці Зеленської в мережі Instagram.

Зеленська обрала для візиту в палац сукню облягаючого силуету оксамитової структури сапфірового кольору. Сукня має оригінальний вигляд завдяки асиметричному декольте. Свій образ вона доповнила чорним ремінцем в області талії, туфлями-човниками і вишуканими прикрасами. Зеленська зібрала волосся в низький елегантний пучок, а обличчя підкреслила ніжним макіяжем.

Сукня належить її улюбленому бренду Six brande - саме один з їхніх костюмів Зеленська jбрала для візиту до Великобританії для зустрічі з Кейт Міддлтон і принцем Вільямом.



Користувачі мережі не упустили можливість засипати першу леді щирими компліментами. Були й ті, хто похвалив образ першої леді Туреччини, відзначивши його лаконічність і елегантність.

"Хороша ініціатива, перша леді молодець, красуня", " класна у нас перша леді! Не соромно за неї"," який чудовий наряд😍 дуже лаконічно, нічого зайвого і одночасно дуже статусно👏","Краса врятує світ".

Нагадаємо, Зеленська вперше після хвороби вийшла в люди без маски, скандальні кадри.

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