Українська вакцина від китайського вірусу була задумана як "прототип прототипу"

Про це в ефірі політичного ток-шоу "Право на владу" розповів міжнародний експерт Михайло Фаворов.

В ефірі він розповів про унікальність української вакцини, але після його спічу на адресу експерта посипалися звинувачення, і його навіть назвали аферистом.

"Які клінічні дослідження? Вакцина створювалася на наші власні кошти. Держава не виділила жодної копійки. Поки показано тільки, що з неї (вакцини. - Ред.) можна зробити, якщо будуть серйозні вкладення. Я не впевнений, що з настроєм і особливо з манерою спілкування з вашими товаришами у нас буде якась вакцина. Через півроку могла б бути вакцина. Але якщо вам не подобається, не треба. Я прилетів за свої гроші - мені ніхто не платив", - відповів Фаворов на гучні звинувачення і заявив, що українська вакцина є "прототипом прототипу".

"Ви добре, напевно, знаєте, що всіх новонароджених в Україні прищеплюють від гепатиту В. Наша вакцина побудована за тим же принципом", - підкреслив Фаворов.

Вакцину, яку представив міжнародний експерт в ефірі, відразу ж розкритикували. У ток-шоу також брав участь військовий епідеміолог Сергій Кравченко, який заявив, що влада "піариться" на цьому питанні.

Він також закликав Михайла Фаворова виступити з презентацією вакцини на території США, де експерти вже посміялися над цим "прототипом".

"Я розумію групу лобістів, яка була присутня в офісі президента, які лобіюють свої фінансові інтереси. Обговорювати цей рівень лабораторної роботи студента біологічного факультету Університету Шевченка-це невігластво високого рівня. Якщо ми продовжимо далі цю дискусію з цього приводу, то я попрошу Михайла Фаворова (одного з розробників української вакцини. — Ред.) повторити все англійською мовою на території США, що він сказав в Офісі президента, що він сказав на брифінгу, з однієї простої причини: тому що там дуже сильна система публічного права. Мало того, я дзвонив в США своїм колегам, у мене друзі і колеги в центрі медичної розвідки Пентагону, ми посміялися над цим усім", — розніс військовий епідеміолог розробника української вакцини в прямому ефірі.

Раніше ми розповідали, що в Україні можуть посилити карантин.

Про це попереджав особисто глава держави Володимир Зеленський. Він зазначив, що новий локдаун можливий, якщо в Україні будуть щодня фіксувати по 15 тисяч нових заражених.

Нагадавши, посилення карантину, в Україні намічається Майдан

Як повідомляла Politeka, Зеленський заговорив про посилення покарань для українців і розповів, що для цього потрібно

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