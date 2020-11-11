У Луцьку жінка народила в машині, по дорозі в пологовий будинок
Як передає Politeka.net, неймовірну історію розповіли журналісти у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Рішення народжувати в дорозі жінка прийняла після того, як зрозуміла, що доїхати до лікарні вони не встигнуть. 30-річна породілля попросила чоловіка зупинитися - і сама, без допомоги медиків, народила здорову дівчинку.
Після успішних пологів сім'ю в лікарню супроводили місцеві патрульні.
У прес-службі Національної поліції у Волинській області вже відреагували на слова:
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Раніше ми повідомляли, що в Києві лікарі врятували новонароджену дівчинку, від якої відмовилися її батьки.