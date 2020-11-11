У Луцьку жінка народила в машині, по дорозі в пологовий будинок



Як передає Politeka.net, неймовірну історію розповіли журналісти у сюжеті "ТСН" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



Рішення народжувати в дорозі жінка прийняла після того, як зрозуміла, що доїхати до лікарні вони не встигнуть. 30-річна породілля попросила чоловіка зупинитися - і сама, без допомоги медиків, народила здорову дівчинку.

Після успішних пологів сім'ю в лікарню супроводили місцеві патрульні.

У прес-службі Національної поліції у Волинській області вже відреагували на слова:

"Дівчинка народилася здоровою і її життю нічого не загрожує. Вітаємо подружжя з поповненням і бажаємо миру, злагоди і здоров'я всім членам сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що в Києві лікарі врятували новонароджену дівчинку, від якої відмовилися її батьки.

Коли дівчинка народилася, її батькам повідомили, що у дитини вроджена патологія - складний порок серця. Замість того щоб взятися за лікування дитини, горе-батьки обрали інший шлях-вони просто відмовилися від рідної дитини.