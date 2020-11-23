Медики в Украине сейчас продолжают выполнять роль пожарных, которые тушат пожар

А на существующее количество коек не хватает медперсонала. Все это показывает, что украинская система здравоохранения уже не выдерживает борьбы с коронавирусом.

Такое мнение озвучил врач-эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24".

Он также считает, что эпидемия коронавируса в Украине вышла за рамки медицинской проблемы.

"Нужно было хотя бы прислушиваться, в том числе и к народным депутатам, первым лицам страны, министру здравоохранения. Мы видим, что когда он выступал с трибуны Верховной Рады, его просто игнорировали. И он обращал внимание на то, что коронавирус давно вышел за рамки медицинской проблемы и стал социальной, и за это должны отвечать другие центральные органы исполнительной власти, но они не сработали", – заявил Александрин.

Он добавил, что медики сейчас продолжают выполнять роль пожарных, которые тушат пожар.

"Системы здравоохранения уже не хватает. Можно хоть 200 тысяч коек сделать, но на сегодняшнее количество коек, отведенных под COVID-19, уже не хватает медицинского персонала. Медики уже по второму разу начали болеть COVID-19", – резюмировал эпидемиолог.

Напомним, украинцев предупредили, чего ждать от вируса в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, измученный вирусом украинец предупредил о необычных симптомах болезни.

Также Politeka писала, что заболеваемость китайским вирусом в Украине пойдет на спад, врач назвала сроки.