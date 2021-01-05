В Австралії помер легендарний тренер Боб Бретт, який виховав не одного чемпіона світу

Бретт причетний до однієї з найбільш знакових сторінок в історії українського тенісу. Саме австралієць був тренером Андрія Медведєва, коли той в 1999 році дійшов до фіналу на Ролан Гаррос, але драматично програв Андре Агассі.

Бобу Бретту було 67 років. Протягом останніх років спортсмен боровся з раком, але хвороба виявилася сильнішою, повідомляє ATPTour.com.

За час кар'єри, яка тривала 46 років, він попрацював з такими зірками, як Борис Беккер (18 титулів, включаючи Wimbledon і US Open в 1989-му), Горан Іванішевич (17 фіналів, включаючи два на Wimbledon в 1992-му і 1994-му), Марін Чіліч (разом пройшли шлях від юніорів до 9-го місця в світовому рейтингу).

Він був удостоєний нагороди Тіма Гулліксона 2020 року на церемонії нагородження в кінці сезону. За більш ніж три з половиною десятиліття кар'єри 67-річний австралієць, який також працював з багатьма національними тенісними асоціаціями, був одноголосно обраний другим володарем цієї нагороди в історії тенісу.

Лауреат цієї нагороди уособлює видатну майстерність, лідерство, повагу і справжню любов до тенісу і тренерського мистецтва.

Ця нагорода, названа на честь покійного Тіма Галліксона, представляє людину, яка надихнула покоління молодих гравців і колег-тренерів розвивати теніс.

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