Згуртовує чи Україну державна мова - або, навпаки, розділяє? Адже далеко не для всіх громадян країни українська мова є рідною.
Ситуацію в програмі «Діалоги з Макаренко» коментує народний артист України, поет-пісняр, телеведучий, сценарист, художній керівник київського театру «Особистості» Петро Мага.
«Ми могли залишитися українцями на рівні шароварів і фольклору. А зараз у нас в країні саме це і робиться», - каже Мага.
Він зазначає, що Україна - унітарна країна, але на території неподалік від Маріуполя є поселення, де говорять грецькою або болгарською. В іншому районі є тільки одне село, де говорять українською, інші - угорською.
«Кажуть: угорці не знають української мови. Вибачте, але вже в Радянському Союзі в угорських школах вчили угорський і російську мови. На це не потрібно злитися - потрібно, щоб настав певний час. Найстрашніше, що весь світ оптимізується, зменшившись до розмірів глобуса», - підкреслює гість програми.
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Раніше, як повідомляє Politeka, Петро Мага прокоментував історію з закриттям ряду українських телевізійних каналів.
Також він розповів, чому постійно падає культурний рівень нашої держави.