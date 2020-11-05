Американський військовий діяч і капітан 1-го рангу ВМС у відставці Гаррі Табах проаналізував ситуацію, яка зараз відбувається з виборами в США

За його словами, кілька штатів зараз атаковані масовими мітингами, на які збираються безліч американських громадян.

Відповідне відео опублікували на каналі "Politeka Online" в YouTube.

Всім відомо, що днями в Сполучених Штатах Америки пройшли вибори президента, лідерами яких стали екс-глава Білого дому Дональд Трамп і екс-віце-президент Америки Джо Байден. На сьогоднішній день ця тема є однією з найбільш обговорюваних у світі.

Варто зауважити, що ці вибори в США стали досить гучними, оскільки за їх результатами спостерігають громадяни багатьох країн. Як і будь-які інші вибори, ця президентська "гонка" не пройшла без різних акцій протестів і масових зібрань.

Американський військовий діяч Гаррі Табах підкреслив, що люди ще навіть не знають, якими будуть результати цих виборів, а вже масово виходять на акції протестів.

"Ми показали, де вони на Фейсбуці закликають відразу до погромів, до всього, що ми збираємося на площі, на Майдані. Вони ще не знають, хто виграв, і сьогодні йдуть вже протести біля Білого дому, в Нью-Йорку, вони палять американські прапори", - уточнив Гаррі Табах.

На його думку, на акції протестів виходять точно не ті громадяни, які виступають за колишнього лідера США Дональда Трампа. Крім того, Табах зауважив, що на даний момент різні штати "гримлять" від спонтанних парадів на підтримку колишнього глави Білого дому.

За словами американського військового діяча, люди влаштовують паради на човнах, автомобілях і з прапорами Америки.

"Це люди, які не встають на коліна під час, коли грає Американський гімн. Ми - люди консервативні", - додав наприкінці капітан 1-го рангу Військово-Морських Сил Америки Гаррі Табах.

Нагадаємо, що ведучий Дмитро Снєгирьов вважає, що Україна не повинна втягуватися у вибори в США.

Як повідомляла Politeka, Дмитро Снєгирьов пояснив, хто з кандидатів у президенти США вигідний для України.

Також Politeka писала, що Гаррі Табах розповів про відносини між українськими та російськими громадянами.