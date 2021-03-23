В программе «On target» с капитаном Гарри Табах украинский правозащитник Александр Кудинов, занимавшийся спасением военнопленных на Донбассе, рассказал, как попал в плен к так называемым боевикам «ДНР»

«Меня просто задержали, отвезли и сказали, что меня подозревают в диверсионной деятельности и разыскивают уже 2,5 месяца. На меня было очень много ложной информации. Всё, что я делал – я писал на facebook, то есть ни для кого не было секретом, что я прятал и лечил раненых, вывозил людей. Я вывозил тех, кому угрожала смерть», - отметил Кудинов.

По словам правозащитника, после 33 дней плена его отпустили.

Следует отметить, что часто, когда пленного отпускают из плена, его в плен берет другая сторона, потому что они хотят знать детали и убедиться, что пленного не завербовали. Но в случае Кудинова, украинскую сторону это вообще не интересовало.

«Когда я был задержан, для меня вообще не стояла цель выйти. За меня предлагали и обмен, и выкуп, но я отказался», - сказал гость программы.

Кудинов отметил, что за него предлагали и обмен, и выкуп люди, которым он ранее помог выйти из плена. Они готовы были обратиться к другим бойцам, чтобы те собрали нужную сумму и тем самым выкупили его из плена, не приплетая сюда СБУ.

Напомним, Politeka распространяла заявление Табаха, что за спиной дипломатов всегда должны стоять военные.

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