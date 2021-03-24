Війна на Донбасі дозволила Україні зрозуміти, що вона не тільки країна гречкосіїв і свинопасів, але ще і воїнів. Сьогодні українці створюють чимало інновацій в сфері безпілотних літальних апаратів.

Про це сказав футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

Олексій Толкачов розповів, які шанси і можливості відкриває перед Україною війна на Донбасі.

"Через цю війну Україна почала завойовувати лідерство в певних військових технологіях. Тобто, ми тривалий час були гречкосіями та свинопасами, але в якийсь момент ми згадали, що ми ще й воїни і спадкоємці Київської руської традиції і козацької традиції. Треба зрозуміти, що українці сьогодні створюють багато інновацій в сфері безпілотних літальних апаратів. Маленьких, дешевих. У той час, коли Сполучені Штати, Туреччина чи Ізраїль роблять дорогі безпілотники - ми робимо дуже дешеві", - сказав Олексій Толкачов.

Він зазначив, що такі безпілотники можна запустити з руки, подивитися що треба, і якщо їх зіб'ють - то буде не шкода, оскільки вони дешеві.

"З іншого боку, мені здається - ми втрачаємо великий потенціал, тому що ця війна мала стати стимулом для нас, щоб стати ефективними. Ізраїль в тому числі і стає ефективним тому що там все розуміють - якщо вони не прорвуться в майбутнє - їх просто зітруть з лиця землі. Війна - це завжди зіткнення організаційних систем. Хто більш організований, хто більш ефективний - той і переможе. Для українців це був шанс навести порядок в системі управління, в командуванні військами, в інформаційних потоках, в роботі з власним населенням. Тут ми поки що не допрацьовуємо. Організаційно в деяких сферах ми все ще слабші росіян", - додав футуролог.

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