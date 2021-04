Прем’єрний показ кліпу відбувся в Київському університеті культури, його відзняли в голлівудському стилі.

Ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський презентував свій черговий оновлений кліп.

Цього разу на пісню “Сало”, яка за двадцять років, можна сказати стала народною, близькою українцям, веселою, що оспівує найвідомішу національну страву.

Кліп відзнятий у голлівудському стилі з використанням сучасних світових технологій : 3D віртуальної реальності, LED cube, Unreal Engine 4, traking systems та інших.

“Зйомки концертного кліпу “Сало” для мене історичний епохальний проєкт. Вперше він вийшов 20 років тому, було багато його інтерпретацій, а сьогодні це є сучасний ребрендинг. Сало – це візитна картка України, це національна валюта! Сало – продукт, який надає силу та енергію, підтримує дух українців. А я – головний саломан країни. І пишаюся цим! Ми – українці, ми – нація, ми є народ! Ми непереможні!” – сказав на презентації Михайло Поплавський.

Аби досягти голлівудського рівня обрали правильну градацію кольорів та оригінальний тотал-лук для учасників кліпу. Започаткували новий український тренд – «Salo is the new money!».

Та найбільше вразив вишуканий образ головного героя, родзинкою якого стала соболина горжетка з pукотканою українською хустиною та аксесуари з надписами «сало».

“Михайло Поплавський зіграв як справжній голлівудський актор! Я вітаю Михайла Михайловича з новою шикарною роботою. В кожному кліпі він різний.. Може бути серйозним, може бути романтичним, може шуткувати з притаманною йому іронією та самоіронією. В “Блюзі еротичних думок” - сексуальний, він різноплановий актор”, - поділився враженнями відомий український співак Павло Зібров.

У ролику поєднали в окремих елементах національні синьо-жовті кольори і створили новий український смайлик – усміхнене поросятко. Цей смайлик вже запатентували.

“І смайлик вийшов дуже цікавим. Розроблявся він тут у нас, в Університеті Культури. І ми його запатентували. Смайлик веселий, подивишся на нього і вже у самого настрій піднімається”, - каже Михайло Поплавський.

Над ідеєю кліпу та режесурою працювала одна з найепатажніших українських кліпмейкерок - Олена Вінярська. Її неординарний підхід можна побачити у кліпах багатьох вітчизняних зірок. Втім, у тандемі з неменш епатажним Поплавським - вийшло щось супер-вибухове.

“Для мене це був своєрідний виклик та експеримент. Поплавський довірився мені. Вдалося вмовити його на експеримент – вийти з рамок, із зони комфорту. Михайло Михайлович робив все, що я говорила і навіть давав поради. Це була синергія творчості, взаємоциркуляція двох енергій, свіжий ковток повітря. Коли за справу береться команда МихМиха, і 100-відсоткова енергія множиться на 100-відсоткову віддачу, то виходить 10000-бальна енергія. Саме нею наповнений кліп “Сало”, - розповідає Олена Вінярська.

За задумом режисерів, сало – це скарб української нації, який перетворюється в золоті злитки. А Михайло Поплавський постає в стильному образі головного «Cаломана» країни.

Над зйомками кліпу працювала команда з більше ста професіоналів: підготовка локації, розміщення техніки, створення образів для балету та бек-вокалу, постановка хореографії тощо .

Все це зробили за один день. Курйозною ситуацією на знімальному майданчику стало те, що режисерка кліпу Олена Вінярська змусила Михайла Поплавського їздити у візку із золотими злитками по локації.

“Така ідея прийшла звичайно ж через cамого Михайла Михайловича Поплавського . Через йому молодий дух, креативність та спонтанність. Наступним кліпом “Варенички” – ви будете вражені ще більше” , – зазначила режисерка.

Своїми яскравими кліпами Поплавський підіймає настрій. І щоразу запевняє – для смутку у нашому житті місця немає.

Backstage зі зйомок концертного кліпу «Сало»