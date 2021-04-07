Насколько разумным решением является нынешний карантин в Украине? Будет ли от него больше пользы, или вреда?
Своё мненеи в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает мыслитель и общественный деятель, философ, футуролог, юрист, автор книги «Омріяна Україна. Ключ до майбутнього» Алексей Толкачёв.
«КВласть оказалась не готова к тому, что новая волна с новым штаммом вируса окажется даже более опасной, чем прежняя. Опять оказалось, что нам не хватает коек в больницах», - говорит гость программы.
По его мнению, самое страшное – то, что население уже совершенно халатно относится к запретам власти. Украине приводили в пример борьбу против коронавируса в Швеции и Норвегии, но в этих обществах существует высочайший уровень доверия к власти. Если власть велит всем соблюдать дистанцию в полтора метра, то все граждане думают: власть дурного не посоветует.
«Транспорт в самом деле был основным разносчиком вируса, но ведь никто не отменял требование по загрузке в 50 процентов. Просто его исполнение перестали контролировать», - резюмирует Алексей Толкачёв.
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Ранее, как сообщает Politeka, он утверждал, что никакие предвыборные обещания не дают надежду на перемены.
Также Толкачёв объяснил, откуда берётся безответственность власти.