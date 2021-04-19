Активіст «Автомайдану», виконавчий директор «Центру розвитку міст» Олексій Гриценко у програмі Мирослави Бобровської «Хід королеви» розповів про проблеми в екологічній інспекції.

«Раніше я був активістом, який захищав зелені зони, трохи десь включався в питання організаційні. Але я занурився, як це виглядає зсередини з точки зору державного апарату. І це велика проблема. В екологічній інспекції, наприклад, є машина, але відсутні статті на паливо. Зарплати у них там 4-5 тис. грн. Як ви гадаєте, чи зможуть там бути кваліфіковані адекватні люди, які зможуть прогодувати сім'ю і щось робити?», - обурився активіст.

На його думку, щоб в екологічній інспекції все працювало чесно – треба створювати відповідні умови.

«А їх свідомо чи несвідомо не було. Тому, я сподіваюся, скоро буде ухвалений законопроєкт про екологічний контроль, і буде створюватися за принципом, як патрульна поліція створювалася, нова екологічна інспекція. Тоді про щось можна буде говорити, щоб працював ефективно орган. А зараз в більшості випадків це орган, який не має особливих повноважень і не сильна мотивація у людей, які там працюють», - розповів Гриценко.

Він додав, що зараз екологічна інспекція реагує на порушення, але не може робити це швидко, оскільки обмежена в можливостях і ресурсах. Крім того, у екологічної інспекції немає проактивної позиції.

«Я думаю, що коли буде змінена ця структура і будуть покращені умови, будуть відібрані люди за конкурсом – позиція буде абсолютно інша», - резюмував активіст.

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