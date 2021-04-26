В Україну закладено ген самознищення і вона зараз перебуває на новому витку, коли в суперечках про те, хто правильніше любить Україну, її може в результаті купити Росія.
Про це сказав політтехнолог Олександр Кочетков у програмі “Романенко. Бесіди” з Юрієм Романенком.
За словами Олександра Кочеткова, в Україні схожа ситуація, як з Коліївщиною, тільки тоді Україні давали зброю, а тепер вводять санкції. Росія може почекати і купити залишки України задешево.
"Росія ж не вигадує. Вони весь час йдуть за цими шаблонами. У них з креативом погано. Але вони почитують літературку. І вони повторюють. Більшовики зробили приблизно те ж саме в 1919 році. Точно так ми тут між собою з'ясовували стосунки, хто правильніше любить Україну. В цей час зайшли більшовики і все стали любити Україну по більшовицькому стандарту... Це відбувається і зараз. На новому витку самознищення. Мені періодично такі страшні думки приходять, може цей ген самознищення в нас якимось чином природою, чи що, закладений?", - сказав Кочетков.
Він зазначив, що в Україні кожен раз так виходить, що приходить команда споживачів все більш низького рівня.
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