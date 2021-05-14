Футуролог Олексій Толкачов у своєму блозі «Толчок» заявив, що українцям потрібно боротися з власною незрілістю, і розповів, в чому полягає інфантильність нашого народу.

«Інфантильність - це діагноз для України. І я вам покажу, як вона проявляється в нашій дійсності. Я тривалий час шукав пояснення, чому ми, українці, не можемо довести до розуму жодну реформу, чому ми емоційні і необачні в своєму виборі, чому не витягаємо уроків і повторюємо одні і ті ж помилки. І я прийшов до висновку, що ми, українці, глибоко інфантильні», - заявив Толкачов.

За його словами, це проявляється в недостатньому розвитку колективної емоційно-вольової сфери: ми є спонтанними і нелогічними в своєму виборі, не знаємо і не розуміємо, чого ми дійсно хочемо, і що нам насправді потрібно. Толкачов зазначив, що ми не готові серйозно ставитися до дійсності, брати відповідальність на себе. За його словами, ми продовжуємо балуватися і гратися.

«У всіх своїх бідах ми звинувачуємо когось, перекладаючи відповідальність. Ми не вміємо вирішувати свої проблеми і оцінювати наслідки своїх дій. І постійно чекаємо або месію, або гетьмана, або «чарівника в блакитному вертольоті», - каже футуролог.

Він зазначив, що це його загальна характеристика. Толкачов вважає, що, усвідомивши цю проблему, багато речей української дійсності знаходять своє пояснення і все стає на свої місця.

«Тобто наша колективна стратегія - чекати порятунку, універсального рішення всіх наших проблем. При чому, акцент - на «чекати». Ми можемо навіть нічого не робити. А якщо порятунок не приходить - це означає, що доля до України неприхильна», - заявив Толкачов.

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