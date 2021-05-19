Сучасний український мислитель, громадський діяч, філософ, футуролог, юрист Олексій Толкачов у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів, чи дійсно гроші на армію, які українці збирали в 2014 році, розікрали.

«Збиралася величезна кількість коштів. Я припускаю, що відсотків 30-40 цих коштів дійсно розкрадалося. Може бути більше. На жаль, ми негативною пам'яттю пам'ятаємо про те, що хтось нажився, хтось вкрав, хтось собі квартиру купив, хтось на Балі поїхав за ці гроші... Насправді, з мого досвіду, дуже багато ресурсів армії були дані саме завдяки суспільству», - говорить експерт.

Також він розповів, що його знайомий збирав гроші і обладнав кілька десятків танків камерами заднього виду, які необхідні в умовах бою.

«Можна сказати, що самоорганізацією суспільство підтримувало армію. Інша справа, що культури у нас ще такої масової немає. У нас немає інституції та, відповідно, немає довіри. Тому що прозорості немає у всіх цих процесах», - підкреслив Толкачов.

Відзначимо, Олексій Толкачов був одним із організаторів Помаранчевої революції. За його словами, коли її учасники тільки встановили наметове містечко в центрі Києва, багато людей підходили і хотіли дати гроші.

«Я поставив якогось хлопчину, дав йому коробку з-під цигарок, сказав: «Збирай гроші». Хлопчина збирав гроші рівно 3 або 4 години, після цього я хлопчину більше не бачив», - згадує громадський діяч.

Крім того, він розповів, що деякі люди намагалися встановити контроль за грошима Майдану, які збиралися для організації поселень, їжі, палива і багато чого іншого.

«Тричі на день на Хрещатик до наметового містечка приходили гінці – не говоритиму, від кого з політичних кіл – і виймали гривню», - сказав Толкачов.

«Потенціал у наших людей колосальний. Люди дійсно готові не тільки думати про себе, люди так чи інакше готові скидатися грошима на якесь добре діло. Дуже важливо вибудувати прозору структуру, щоб в результаті цими благими намірами не користувалися не дуже хороші особистості», - резюмував футуролог.

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