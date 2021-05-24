Громадський та політичний діяч Надія Савченко в ефірі програми “Політика навиворіт” з Дмитром Снєгирьовим розповіла, які питання щодо Донбасу можна виставити на референдум.

Вона зазначила, що питання для референдуму повинні бути визначені дуже чітко та коротко.

“Якщо Зеленський буде запитувати, чи вийти Україні з Нормандського формату, і на це питання буде давати відповідь український народ - тут вже не звинуватиш українську владу, що вони вийшли з Мінського формату, тому що формат був неефективний… Якщо він буде виносити питання: “Чи варто залишити заморожений конфлікт?” - це ще одне питання. Заморозити конфлікт як, які умови?.. Або, наприклад, він поставить дуже чітке і просте питання - введення миротворців на Донбас”, - додала Савченко.

За її словами, якщо Володимир Зеленський виставить ці питання на референдум - це дозволить йому уникнути персональної історичної відповідальності. Але при цьому - дає легітимність.

Як повідомляла Politeka , Бортник заявив, що інший можливий підхід - прямий договір між Україною і Росією про врегулювання конфлікту .