Государственный и политический деятель Надежда Савченко в эфире программы “Политика наизнанку” с Дмитрием Снегиревым рассказала, какие вопросы Донбасса можно выставить на референдум
Она отметила, что вопросы для референдума должны быть определены очень четко и кратко.
"Если Зеленский будет спрашивать, выйти ли Украине из Нормандского формата, и на этот вопрос будет давать ответ украинский народ - здесь уже не обвинишь украинскую власть, что они вышли из Минского формата, так как формат был неэффективен... Если он будет выносить вопрос: “стоит ли оставить замороженный конфликт?” - это еще один вопрос. Заморозить конфликт как, условия?.. Или, например, он поставит очень четкий и простой вопрос - введение миротворцев на Донбасс", - добавила Савченко.
По ее словам, если Владимир Зеленский выставит эти вопросы на референдум - это позволит ему избежать персональной исторической ответственности. Но при этом - дает легитимность.
Как сообщала Politeka, Бортник заявил, что другой возможный подход - прямой договор между Украиной и Россией об урегулировании конфликта.
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Также Politeka сообщала, что Балашов отметил, что Россия попала в капкан с этим Крымом, не надо было его трогать.