Політик, громадський діяч Геннадій Балашов переконаний, що Донбас обов'язково повернеться в Україну.

Про це він заявив у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24».

«Сподіваюся, без крові, але повернеться. А Росія не зможе проковтнути цей шматок, їй ніхто не дасть. Вона і з Кримом так буде мучитися. Все одно санкції будуть на Крим залишатися, і Росія туди буде витрачати. Росія потрапила як би в капкан з цим Кримом, не треба було його чіпати. Але Донбас... Вони взагалі не зможуть нічого зробити», - сказав політик.

На його думку, світ уже не рахується з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Зараз вже в світі з Путіним перестали рахуватися в тому плані, як от раніше рахувалися. Тому що вони побачили, що він беззубий», - каже Балашов.

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«Це тактична метушня, але дивіться на стратегію. Росія все слабше, Європа все сильніше, американський тиск дедалі потужніший, Україна посилюється в цьому плані... Політично посилюється, у неї чіткі партнери. Зараз наші військові краще розмовляють англійською, ніж англійці. Непогано все розвивається в плані для України як європейської країни», - стверджує політик.

У той же час Балашов зазначив, що українці будують країну для міжнародних корпорацій.

«Коли у вас піднімуться тарифи вдвічі-втричі – пам'ятайте, що ви будуєте Європу. Коли у вас митні збори будуть жорстко забирати на митниці – пам'ятайте, що ви будуєте європейську країну. Коли у вас буде платна медицина – пам'ятайте, що це все європейська країна. Платна освіта врешті-решт буде... І всі ось ці принади – це європейський спосіб життя, на який у вас повинні бути гроші. Це добре, коли це все є, але тільки в тому випадку, якщо у вас є гроші, якщо ви сформували свої капітали. Якщо у вас середній дохід на душу населення буде хоча б 2 тис. доларів на місяць», - резюмував громадський діяч.

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