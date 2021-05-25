У неділю, 24 травня, в столиці Білорусі Мінську екстрено посадили літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, через нібито повідомлення про його замінування. У мінському аеропорту затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту.

Журналіст, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко в програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» заявив, що деякі факти свідчать про те, що Протасевич міг працювати на російські спецслужби.

«Я не виключаю, що того ж Протасевича і Путила (Степан Путило – засновник Telegram-каналу NEXTA, - ред.) використовують просто «в темну». Якщо у тебе є інфраструктура, яка дозволяє підкидати великий масив інформації вже оброблений... Тому що мені, припустимо, розповідали, як російський супутник працював на акціях протесту, знімав картинку, а потім ця картинка з'являлася в NEXTA. І, відповідно, використання якихось світлих людей з добрими намірами «в темну» – це дуже ефективна технологія спецслужб», - говорить експерт.

Він зазначив, що, за деякими даними, «дочка» NEXTA розганяла російські наративи щодо України.

«І це така одна з непрямих ознак того, що сітка ГРУ, яка працює дуже активно по Україні, по Білорусі... NEXTA та ж сама може бути частиною цієї сітки», - стверджує Романенко.

«Це така повчальна історія насправді для України. І взагалі для всіх людей, які цікавляться політикою і мають якусь антиросійську позицію... Що ви повинні добре розуміти, з ким ви граєте, і наскільки небезпечно ось просто літати до Вірменії, до Білорусі чи Казахстану, де вас можуть просто «запакувати», - резюмував журналіст.

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