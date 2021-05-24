Нещодавно відбувалася пресконференція президента України. У своєму блозі політолог Руслан Бортник заявив, що Володимир Зеленський на ній продемонстрував втому, а також нагадав, що він забув відзвітуватися про результати свого президентства.

«Команда президента уявляла собі резюме дворічного терміну роботи, як спробу зайняти інформаційну паузу і дати суспільству і політичним елітам певні сигнали», - зазначає експерт.

Загалом він оцінює цю пресконференцію як цікаву, але аж ніяк не нову. Бортник пояснює, що на ній не було сказано нічого, що могло би стати початком нової політичної епохи.

Також політолог коментує організаційні рішення щодо пресконференції. Він відзначає, що не всі журналісти змогли бути на ній присутні, а місцем проведення обрали авіабудівний завод «Антонов». Як каже Бортник, тло радянської техніки обрали не просто так: цей акцент на величі минулої епохи має завірити українців у ще більших здобутках в майбутньому.

«З одного боку, правильно і якісно одягнений, а з іншого, вкрай втомлений», - каже ведучий про самого Зеленського на пресконференції. Він відзначає, що спочатку у президента буквально плентався язик і плуталися думки. «Виникало відчуття, що президент відчуває себе не в своїй тарілці», - підсумовує експерт.

Принагідно Бортник зазначає, що Зеленський забув подати звіт про результати свого президентства, зокрема щодо економічної та політичної ситуації. Натомість, розповідає він, глава держави зробив акцент на іншому – на будівництві зовсім нової України та святкуванні Дня незалежності держави, якій буде вже 30 років.

Нагадуємо, Бортник заявив, що в Україні немає опозиції.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Бортник прокоментував звільнення Степанова з поста міністра охорони здоров'я.



