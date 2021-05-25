В воскресенье, 24 мая, в столице Беларуси Минске экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщения о его минировании. В минском аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.

Журналист, сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил, что некоторые факты свидетельствуют о том, что Протасевич мог работать на российские спецслужбы.

«Я не исключаю, что того же Протасевича и Путило (Степан Путило – основатель Telegram-канала NEXTA, - ред.) используют просто «в темную». Если у тебя есть инфраструктура, которая позволяет подбрасывать большой массив информации уже обработанный… Потому что мне, допустим, рассказывали, как российский спутник работал на акциях протеста, снимал картинку, а потом эта картинка появлялась в NEXTA. И, соответственно, использование каких-то светлых людей с добрыми намерениями «в темную» – это очень эффективная технология спецслужб», - говорит эксперт.

Он отметил, что, по некоторым данным, «дочка» NEXTA разгоняла российские нарративы относительно Украины.

«И это такой один из косвенных признаков того, что сетка ГРУ, которая работает очень активно по Украине, по Беларуси… NEXTA та же самая может быть частью этой сетки», - утверждает Романенко.

«Это такая поучительная история на самом деле для Украины. И вообще для всех людей, которые интересуются политикой и имеют какую-то антироссийскую позицию… Что вы должны хорошо понимать, с кем вы играете, и насколько опасно вот просто летать в Армению, в Беларусь или Казахстан, где вас могут просто «запаковать», - резюмировал журналист.

Ранее Politeka сообщала, что Бортник прокомментировал пресс-конференцию президента Украины.