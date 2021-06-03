Зустріч, яка відбудеться у Швейцарії між Путіним та Байденом найвірогідніше передбачає можливий розподіл сфер впливу. Про це розповів економіст, експерт з міжнародних питань Руслан Осипенко у програмі блогера Мирослави Бобровської «А як насправді» на YouTube.

«Путін безперечно не може випустити Україну, тому що в міфології, на якій будується Російська імперія, Україна - це серцевина, звідки пішли слов'янські народи. І якщо цю серцевину у вас вирвати, то треба змінювати міфологію та віками напрацьовувати нову. Фактично це розвалює фундамент, на якому все будується, тому Путін буде йти до кінця та будь-якими способами тримати Україну», - підкреслив він.

Осипенко вважає, що ненадання Україні ПДЧ було сигналом Москві про те, що можна домовлятися, до того всього спустили на гальмах «Північний потік-2», щоб не лаятися з партнерами, бо Німеччина - це фактично центр європейців, вони відповідають за стосунки та євроатлантичне зміцнення.

«Байдену треба сформувати євроатлантичний союз, відновити стосунки атлантичні, а потім наступник крок, я так думаю, розірвати союз між Росією та Китаєм. Тому що США по потенціалу вже відстають від Китаю, а якщо об'єднати ресурси Росії з технологіями Китаю та фінансовими можливостями, то цей союз подолати буде дуже складно, а якщо вв’язатись в гарячу фазу, то можна буде й серйозно програти», - сказав він.

Осипенко розповів, що Байден обережно підходить до того, щоб формувати та розвалювати отакі союзи. Путін натомість найвірогідніше, вважає він, попросить свою сферу впливу в рамках кордонів СНД, а туди входила й Україна.

«Якщо європейці будуть казати про повернення до виконання Мінських угод, то це означатиме, що у Швейцарії відбулась домовленість, безперечно втрати в цьому понесе Україна, тому що за нас просто вирішать нашу долю», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Романенко, мало того, що ми втратимо транзит через «Північний потік-2», так ми ще й втратимо контроль над нафтогазовидобувною галуззю.