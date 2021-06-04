Звідки беруться астрономічні зарплати чиновників, депутатів і менеджерів державних підприємств? Наскільки вони виправдані? Ці питання в програмі «Романенко. Бесіди» розглядає політичний радник, медіаексперт, в минулому перший заступник керівника НТКУ Олександр Харебін.

«З одного боку, великі зарплати виправдані, коли менеджери дійсно ефективно працюють, допомагають підприємству або країні розвиватися. Причому готові концепти для розвитку є. А з іншого боку, ми віримо, що в Офісі президента отримують з надбавками 33 тисячі. Ми самі створили ілюзорний світ, в якому живемо. Ми віримо в казки, які нам розповідають. А наші партнери дивляться на цей цирк і кажуть: тут же все просто - розплатимося бусиками. Розплатимося подачками, закриємо очі на активи десь в Еміратах - хоча ми їх, звичайно, вже порахували», - каже гість програми.

Він зазначає, що на Заході в першу чергу дивляться на свої інтереси. Харебін нагадав, як Байден говорив: ми «Північний потік-2» зупиняти не будемо, тому що партнерські відносини з Німеччиною для нас важливіші.

«Це раціонально, і це чесно. Навіщо домовлятися з нацією, з народом, прикидатися, що ти дотримуєшся якоїсь ідеології? Досить купити компромат на законно обраного лідера народу. Це шлях найменшого опору. У цьому плані з часів колоніальних воєн нічого не змінилося», - вважає Олександр Харебін.

Раніше, як повідомляє Politeka, він розповів про важливість налагодження системи державного управління.

Також Харебін заявляв, що Україні не потрібно прагнути до Європи - вона і так давно вже частина Європи.