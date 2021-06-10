Політолог Михайло Чаплига у власній програмі «Чаплыга. Без вопросов» заявив, що фахівцям після випуску з ВНЗ просто ніде працювати. За його словами, через деіндустріалізацію країни фахівцям ніде себе задіяти.

«Нам потрібні освіта і наука. Що таке фундаментальна наука? Вона бабки не приносить – вона дає інновації. На основі інновацій розробляються технології, а для того, щоб хтось ці технології розробив, а потім і втілив – потрібні люди. Цих людей готують у ВНЗ, тобто готує освіта», - зазначив Чаплига.

За словами експерта, наука прибутку не дає, але в неї треба вкладати матеріальні і кадрові ресурси.

«Для цього потрібні ВНЗ, там потрібно готувати фахівців, але куди ж вони йдуть після цього? Вони йдуть звісно в промисловість. Серйозно, в Україні є промисловість? Покажіть мені промисловість при тому, що у нас системно падає все. У нас йде деіндустріалізація країни. Для кого ми будемо готувати фахівців, де вони себе задіють? З плугом хрущів ганяти? Технологія по розгону хрущів?», - підкреслив експерт.

Як зазначив експерт, для розробки освітньої бази підготовки фахівців треба понад 50 млрд гривень.

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«І ось ми підготували прекрасних фахівців, аж 5 тисяч висококласних інженерів-фахівців, припустимо. І ось вони виходять в мантії, і вони реально вважаються кращими в своїх професіях не тільки в країні», - сказав експерт.

На думку політолога, фахівці, які отримали освіту в Україні, не зможуть працювати в нашій країні, тому що через деіндустріалізацію і скорочення наукових установ робочих місць немає.

Нагадаємо, для Politeka Чаплига назвав три вершини трикутника влади олігархів.

Раніше Politeka публікувала думку Чаплиги, що все в цьому світі робиться в інтересах своїх країн, а країни – це громадяни.