У своєму інтерв’ю виданню «Український тиждень» ексзаступник секретаря Ради національної безпеки та оборони, генерал-майор Сергій Кривонос назвав головні завдання, які має виконувати територіальна оборона - система кризового реагування на загрози державі.

Передусім, як каже гість програми, територіальна оборона має підтримувати порядок на тих територіях, де вона є. «Це охорона об’єктів державного рівня, що стосуються органів влади, об’єктів критичної структури держави, місцевого рівня, підтримання режиму», - підкреслює Кривонос.

Водночас він зазначає, що влада намагається всіляко маніпулювати цим і залякувати громадян різними ймовірними обмеженнями. Натомість генерал-майор запевняє, що жодних обмежень з боку територіальної оборони не буде.

«Крім того, це посилення спроможності інших силових структур по виконанню своїх функцій. Національної поліції, Державної прикордонної служби…», - розповідає Кривонос. Він вважає це завдання територіальної оборони чи не найважливішим. Генерал-майор пояснює, що кількість цих підрозділів надто незначна, аби реальні підрозділи виконували свої завдання повністю.

У приклад він наводить Національну гвардію України, яка налічує 54 тисячі працівників, 7 тисяч з яких належать до центрального апарату і бригади в Києві, а ще 7 – супроводжують арештованих та інші вантажі. Кривонос додає, що з цих 40 тисяч нацгвардійців приблизно 3 тисячі виконують бойові завдання на сході держави, 3 тисячі перебувають на підготовці і ще 3 тисячі - на відпочинку.

Але на цьому генерал-майор свої підрахунки не закінчує: з 31 тисячі нацгвардійців на кожен із 24 регіонів приходиться 1100-1200 службовців. Як він зазначає, третина з них на завданнях, третина – на підготовці, і ще третина – на відпочинку. Тобто, підкреслює Кривонос, на кожен регіон України відводиться лише по 400 службовців Нацгвардії.

«Скажіть мені, будь ласка, для будь-якої області, навіть невеличкої, 400 нацгвардійців – достатньо, аби виконувати завдання? Ні», - стверджує експерт. Принагідно він нагадує, що ці підрозділи також мають виконувати завдання щодо підтримання порядку та охорони об’єктів. У такому разі, констатує Кривонос, Нацгвардія ніяк не може впоратися із такою кількістю завдань.

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