В своем интервью изданию «Украинский тыждень» экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал-майор Сергей Кривонос назвал главные задачи, которые должна выполнять территориальная оборона - система кризисного реагирования на угрозы государству.

Прежде всего, как говорит гость программы, территориальная оборона должна поддерживать порядок на тех территориях, где она есть. «Это охрана объектов государственного уровня, касающихся органов власти, объектов критической структуры государства, местного уровня, поддержание режима», - подчеркивает Кривонос.

В то же время он отмечает, что власти пытаются всячески манипулировать этим и запугивать граждан различными вероятными ограничениями. Но генерал-майор уверяет, что никаких ограничений со стороны территориальной обороны не будет.

«Кроме того, это усиление способностей других силовых структур по выполнению своих функций. Национальной полиции, Государственной пограничной службы...», - рассказывает Кривонос. Он считает эту задачу территориальной обороны важнейшей. Генерал-майор объясняет, что количество этих подразделений слишком незначительно, чтобы реальные подразделения выполняли свои задачи полностью.

В пример он приводит Национальную гвардию Украины, которая насчитывает 54 тысячи сотрудников, 7 тысяч из которых относятся к центральному аппарату и бригаде в Киеве, а еще 7 тысяч - сопровождают арестованных и другие грузы. Кривонос добавляет, что из этих 40 тысяч нацгвардейцев примерно 3 тысячи выполняют боевые задания на востоке государства, 3 тысячи находятся на подготовке и еще 3 тысячи - на отдыхе.

Но на этом генерал-майор свои подсчеты не заканчивают: из 31 тысячи нацгвардейцев на каждый из 24 регионов приходится 1100-1200 служащих. Как он отмечает, треть из них на заданиях, треть - на подготовке, и еще треть - на отдыхе. То есть, подчеркивает Кривонос, на каждый регион Украины отводится лишь по 400 служащих Нацгвардии.

«Скажите мне, пожалуйста, для любой области, даже небольшой, 400 нацгвардейцев – достаточно, чтобы выполнять задачи? Нет», - утверждает эксперт. Попутно он напоминает, что эти подразделения также должны выполнять задачи по поддержанию порядка и охраны объектов. В таком случае, констатирует Кривонос, Нацгвардия никак не может справиться с таким количеством заданий.

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