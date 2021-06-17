Голова політичної партії “Рідна Україна” Микола Томенко в ефірі програми "Що далі" з Русланом Бізяєвим на каналі "Знай24" розповів, у чому парадокс західних реформ.

“Парадокс полягає в тому, що велика кількість так званих європейських чи західних реформ у жодній країні світу не реалізовувалась. Тобто, над нами експериментують, але це повний абсурд. Що, наприклад, я маю владні повноваження, несу відповідальність в управлінні освітою за прийняття рішень, і отримую вдвічі чи втричі менше, чим ви в директораті, ви агент реформ. І ви пишете, що треба робити. Це дурість повна. Ви ж нічого не підписуєте”, - сказав Микола Томенко.

Він зазначив, що потрібно переконувати європейських партнерів, які давали кошти, що це неправильний хід.

“Не може бути дворівнева система оплати в одному міністерстві. Це конфлікт закладений. І там повноваження, а там повноважень немає… З точки зору реформ нам треба сказати: “Добре, ви запропонували нам структури, де найбільше отримують люди. І який результат? У вашого НАБУ, чи у вашого НАЗК, і так далі”. По перше, дублювання функцій. Або треба щось скорочувати, або щось забирати”, - додав Томенко.

Як повідомляла Politeka, Непран назвав проблеми, з якими зіткнеться Бюро економічної безпеки.

Також Politeka повідомляла, що політичний аналітик зазначив, що боїться, що Зеленському не вистачить часу, щоб все змінити.