«У мене роман про непомітну людину». Так охарактеризувала свій твір «Велика людина» дніпровська письменниця Анастасія Марсіз. В інтерв'ю з Русланом Бізяєвим у його програмі «Культ особистості» вона розповіла про себе і про свого героя.

«Непомітна, незрозуміла людина – це людина, яка живе в рамках сучасної швидкості життя, «цінностей», нав'язаних маркетинговою рекламою. У нас все засновано на матеріальних цінностях, які проповідують: успішний той, хто багатий. Хоча не так вузько, можна розширити це питання. Так, це успішна людина, і це нормально. Щоб стати успішним, він досить потрудився, витратив багато часу і сил для того, щоб стати забезпеченим», - зазначає автор роману.

Але непомітна людина – це та людина, яка володіє духовними якостями.

«Він здатний любити, по-справжньому. А любов – це не тільки про стосунки жінки і чоловіка. Це і любов до батьків, і любов до країни, любов до життя. Здатність співпереживати, співчувати, взагалі відчувати і не бояться бути щирим. Це духовні цінності, якими наділений мій персонаж», - каже Марсіз.

Чому головний герой непомітний?

«Тому що він не був наділений якимись соціальними привілеями, щоб хто-небудь звернув на нього увагу. Він у мене від самого початку – сирота, наполовину італієць, певний вигнанець, я б навіть сказала!», - розповідає вона.

Нагадаємо, Непогодін зізнався, що найбільше його дратує в дівчатах: «Я не можу бачити цей жлобізм. Мені це тяжко дається».

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