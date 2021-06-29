Журналіст, публіцист Всеволод Непогодін у програмі «Что дальше» на каналі «Знай24» розповів про свою подорож до Росії.

Непогодін потрапив до РФ за паспортом вболівальника – FAN ID. Для цього необхідно було купити квиток, роздрукувати FAN ID, здати тест на коронавірус, почекати 72 години – і тільки після цього можна було в'їхати в Росію.

«Незручне транспортне сполучення. Доводиться їхати автобусом. Умовно кажучи, я сів на автовокзалі на «Деміївській» (Київ, - ред.) о 23 годині, а в Москві я був в 15 годин. Тобто це 16 годин шляху. Автобус – ти не спиш, це весь час в сидячому положенні, тобі досить незручно. Тому що якихось інших варіантів не було», - каже журналіст.

А от повертатися в Україну йому було зручніше – на двох нічних поїздах.

«Москва – Курськ – о 10 вечора сідаєш в Москві, в 8 ранку ти в Курську, за годину переходиш кордон і в 10 ранку я вже в Харкові. І нічний поїзд – їдеш до Одеси. Ось так ось можна», - сказав Непогодін.

Також він розповів, як російські прикордонники реагують на українців.

«По-різному, дивлячись у кого яка причина в'їзду. У мене FAN ID, там саме окремий реєстр, у них форми свої... Тому до цих людей якось лояльно ставляться. А у кого якісь трудові або до родичів – там вже, звичайно, більше копаються, чіпляються... Ну в мене, скажімо так, більш лояльна історія була», - резюмував публіцист.

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