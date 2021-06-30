Современный украинский мыслитель, общественный деятель, философ, футуролог, юрист Алексей Толкачев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, как и когда начинать говорить с детьми о сексе.

«У очень многих родителей ситуация складывается таким образом, что сами дети приходят и начинают говорить с родителями о сексе. И этот момент бывает довольно-таки странным и шокирующим для родителей, когда оказывается, что их дите знает о сексе больше, чем они сами», - говорит эксперт.

Он отмечает, что многим родителям надо проработать свои комплексы, страхи, зажимы и психоэмоциональные травмы.

«У многих взрослых, которые считают себя нормальными, были либо травмы на сексуальной почве, либо зажимы, либо стеснение, когда канал на телевизоре переключали либо по рукам били при прикосновении к гениталиям… То есть это надо проработать. Когда у самого взрослого человека нет стеснения, он может спокойно без зажима говорить с ребенком», - сказал Толкачев.

По его словам, секс – это такая же физиологическая потребность, как, например, поесть.

«Но вопрос в том, что можно обжираться всем подряд, а можно следить за своим питанием и кушать именно то, что ты хочешь и что тебе нравится», - подчеркнул философ.

Так когда же начинать говорить с детьми о сексе? Толкачев советует родителям начинать такие разговоры еще с младших классов – с 6-7 лет.

«В 6-7 лет говорить еще не о самом сексе, а о принятии своего тела. Чтобы ребенок понимал, что то, что у него в трусиках, – это не постыдно. Это не «фу, кака, брось и не трогай руками». Чтобы ребенок понимал, что он прекрасен, он совершенен, в нем все прекрасно! Представляете, как тогда психически ребенок будет нормально развиваться», - утверждает он.

Эксперт отмечает, что сейчас ученые фиксируют раннее сексуальное развитие и ранний всплеск гормонов. Например, процессы, которые начинались у девочек в 13 лет, сейчас начинаются в 10. И к этому не готовы ни родители, ни вся социальная среда.

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