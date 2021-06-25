У програмі «Головне питання» з Борисом Бронштейном дипломований психолог-сексолог Тетяна Славіна висловила свою думку щодо шлюбного контракту.

Гостя програми зауважує, що про шлюбний контракт можна говорити з трьох різних позицій – з психологічної, юридичної і ціннісної – і щоразу він матиме інше значення.

«Якщо говорити з юридичної точки зору, то це дійсно певні гарантії для тих людей, які приходять з різними фінансовими можливостями, з різним рівнем», - стверджує Славіна. Отже, вона пояснює, що шлюбний контракт вибудовує простір безпеки для обох членів подружжя.

Але експерт підкреслює, що з точки зору психології укладання шлюбного контракту може бути доволі образливим кроком. Вона пояснює, що це можна сприйняти не як бажання створити простір безпеки, а як вияв недовіри до свого партнера.

Взагалі Славіна вважає, що рішення укладати шлюбний контракт має прийняти особисто пара. Але, на її думку, це має сенс, лише якщо йдеться про різні фінансові можливості. «Якщо молоді люди, 20 років, у яких за плечима окрім інституту і рюкзака з особистими речами нічого немає — в цьому місці шлюбний контракт просто не має сенсу», - стверджує психолог.

Вона також додає, що молоде подружжя радше разом створює свій капітал, купує будинок, виховує дитину. «Якщо будують спільно, то ідея шлюбного контракту — вона втрачає сенс», - підсумовує Славіна.

Інше питання, каже вона, якщо люди вступають у шлюб з різним рівнем фінансового забезпечення. Експерт зазначає, що переважно йдеться про дорослих людей, які побудували вже щось самотужки і у шлюбі збираються поєднати свої надбання. Тоді, пояснює Славіна, шлюбний контракт стає дійсно важливим.

«Шлюбний контракт у всіх цих трьох категоріях — він набуває зовсім різного значення», - констатує гостя програми.

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