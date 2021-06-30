Футуролог Олексій Толкачов в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, в чому відмінність занять любов'ю від сексу.

"Я все-таки розрізняю, оскільки заняття любов'ю відбувається в результаті глибокої психоемоційної прихильності. Найчастіше я відрізняю просто секс і заняття любов'ю по ставленню до партнера. Річ у тім, що дуже часто люди займаються сексом з певного споживчого мотиву. Тобто, щось ось мені свербить", - сказав Олексій Толкачов.

Він зазначив, що в цьому випадку людина думає тільки про себе.

"Партнер використовується як не більше ніж прилад для самозадоволення. На жаль, дуже часто, особливо у молоді старшого шкільного віку, саме таке ставлення до сексу. Як щось заборонене, що мені хочеться спробувати. І головне питання не як принести задоволення своєму партнеру, а як не залетіти, як не завагітніти, як не мати наслідків", - додав Толкачов.

За його словами, в заняттях любов'ю акцент зміщується на партнера.

"Уже важливе не моє особисте бажання, а моє прагнення довести партнера до задоволення. Подарувати йому в першу чергу насолоду. Ось це прояв любові в сексі", - підкреслив Олексій Толкачов.

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